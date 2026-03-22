Domingo 22 de Marzo
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Departamentales > Feriado extendido

Estado de servicios municipales de Rawson para el lunes y martes

Desde el municipio se comunica el esquema de operación previsto de tareas públicas. No habrá recolección de residuos el martes.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Municipalidad de Rawson informó sobre los servicios disponibles en el feriado extendido.

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson informa la comunidad el esquema de funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días lunes 23 y martes 24 de marzo, a fin de que los vecinos y vecinas puedan organizarse con anticipación.

La recolección de residuos, se prestará de manera normal el lunes 23, mientras que el martes 24 no habrá actividad.

 

Respecto al Cementerio, la administración atenderá ambos días de 8 hs. a 13 hs., en tanto que las visitas podrán realizarse de 8 hs. a 18 hs. tanto el lunes como el martes.

 

Por su parte, el Palacio Municipal permanecerá sin actividad durante ambas jornadas.

En el sector comercial, el lunes 23 habrá actividad normal, mientras que el martes 24 no habrá actividad.

Asimismo, el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas no tendrá actividad ni el lunes 23 ni el martes 24 de marzo.

 

Desde el municipio se recuerda además que continúa disponible Lito, el asistente virtual, para consultas, asistencia o realización de reclamos a través de WhatsApp al número 264 570 2020, con atención todo el día, todos los días.

 

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