Estados Unidos e Irán dieron en las últimas horas un paso clave hacia una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente. Según trascendió, ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo para establecer una tregua de 60 días y avanzar en negociaciones formales sobre el programa nuclear iraní.

El entendimiento se encuentra plasmado en un memorando que todavía necesita definiciones políticas finales, especialmente por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Funcionarios norteamericanos vinculados a las conversaciones indicaron que el acuerdo podría convertirse en el movimiento diplomático más importante desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a comienzos de 2026.

Entre los principales puntos del borrador aparece la extensión del alto el fuego por dos meses, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones nucleares supervisadas internacionalmente. Washington exige que Irán abandone cualquier desarrollo de armas nucleares y entregue parte de su uranio altamente enriquecido, considerado uno de los puntos más delicados de la negociación.

Además, el posible acuerdo incluiría garantías para la libre circulación marítima en el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. También se analizaría un alivio parcial de sanciones económicas sobre Teherán.

Sin embargo, desde Irán surgieron rápidamente versiones contradictorias. Medios oficiales iraníes y funcionarios cercanos al gobierno negaron que exista un acuerdo definitivo y aseguraron que las conversaciones todavía continúan sin un texto cerrado.

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance también reconoció públicamente que aún hay incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones. “No sabemos cuándo o si se firmará”, admitió, aunque destacó que existen avances importantes entre ambas delegaciones.

Mientras se desarrollan las conversaciones diplomáticas, la tensión militar en Medio Oriente continúa siendo elevada. Israel intensificó en las últimas horas sus ofensivas sobre objetivos vinculados a Hezbolá en Beirut y mantiene operaciones en Gaza y el sur del Líbano, lo que genera preocupación internacional sobre la estabilidad regional.

La posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán también comenzó a impactar en los mercados internacionales. Las bolsas europeas reaccionaron con subas y el precio del petróleo mostró una caída ante la expectativa de una reapertura total del estrecho de Ormuz y una reducción de la tensión bélica en la región.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial definitiva, el eventual entendimiento aparece como una oportunidad diplomática inédita en medio de uno de los escenarios internacionales más delicados de los últimos años.