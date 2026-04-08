Golpe a las apps de fútbol gratis y qué opciones quedan hoy

El negocio del fútbol gratis por apps atraviesa un cambio drástico en 2026. Plataformas como Magis TV o Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina tras bloqueos judiciales por transmitir contenido sin derechos, lo que obligó a miles de usuarios a buscar nuevas alternativas.

El cierre no fue casual. La Justicia ordenó la baja de dominios y servidores al comprobar que estas aplicaciones ofrecían partidos, películas y series sin autorización. Además, tiendas y dispositivos comenzaron a restringirlas, lo que terminó de sacarlas del juego.

Sin embargo, el fenómeno no desapareció: mutó. En su lugar aparecieron decenas de apps similares como Geesports, Magma TV, MLX TV o TV Clásica, que prometen lo mismo que sus antecesoras: fútbol en vivo, gratis y sin demasiados requisitos.

El problema es que muchas de estas nuevas opciones funcionan fuera de tiendas oficiales y requieren descargas manuales (APK), lo que implica riesgos de seguridad, virus o robo de datos. Incluso informes de ciberseguridad advierten que este tipo de aplicaciones pueden pedir permisos invasivos en los dispositivos.

En paralelo, crece una tendencia distinta: las alternativas legales y gratuitas. Plataformas como YouTube, Pluto TV o ViX ofrecen contenido sin costo, aunque con publicidad y sin los partidos premium más importantes.

Para el fútbol en sí, el escenario también cambió. Parte de los encuentros se pueden ver en señales abiertas o básicas —como algunos partidos emitidos por ESPN—, mientras que el resto sigue concentrado en servicios pagos oficiales como el Pack Fútbol.

Así, el “todo gratis” que dominó durante años empieza a desaparecer. Hoy el usuario se enfrenta a una decisión clara: arriesgarse con apps informales que aparecen y caen constantemente, o migrar a opciones legales más estables, aunque con límites en el contenido.