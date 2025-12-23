Durante un año completo, un establecimiento panadero en Santa Lucía fue objeto de una estafa sistemática y silenciosa. Un cliente habitual concurría cada día para retirar pan y facturas, valiéndose de una billetera virtual para aparentar los pagos.

El método se basaba en la exhibición de comprobantes de pago falsos, una acción que el sujeto repetía de forma constante.

Publicidad

La estafa salió a la luz recientemente en el local situado en la calle Colón, antes de San Lorenzo, cuando la propietaria notó irregularidades en sus finanzas. Tras inspeccionar las transacciones, descubrió que el dinero de las ventas diarias jamás había sido acreditado en su cuenta.

Debido a la magnitud del engaño, la víctima presentó una denuncia formal ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El monto total del fraude calculado por la damnificada superaría los 4 millones de pesos.