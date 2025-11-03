El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza, luego de un retroceso menor al esperado la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo. En paralelo, subieron fuerte los futuros, ya que el mercado sigue sin creer demasiado en la continuidad del esquema de bandas.

El tipo de cambio oficial mayorista aumentó $37 (+2,6%), hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 1% debajo del techo de la banda (hoy en $1.497,50). Esto sucede luego de que la semana pasada, la primera poselectoral, cayera $47 o 3,2%, lo cual no alcanzó para revertir la suba mensual, que fue de 4,7%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta y el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.950.

Pese a la mayor calma financiera que trajo la contundente victorial del Gobierno en las elecciones legislativas nacionales, las expectativas de devaluación no desaparecieron del todo. Esto se refleja en los contratos del dólar futuro, que este lunes treparon de manera significativa.

A partir de diciembre el mercado "pricea" que el oficial perforará el techo de la banda. Este implícito pronóstico se da en un contexto en el cual se espera una muy baja oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), debido a la habitual estacionalidad negativa de noviembre y a la decisión del Gobierno de adelantar la liquidación de exportaciones previo a los comicios.

Por su parte, los dólares financieros se dieron vuelta, tras iniciar la jornada con retrocesos, y replican las subas del oficial. El dólar MEP sube $20,02 (+1,4%) a $1.497,48; en tanto, el contado con liquidación (CCL) asciende $13,45 (+0,9%) hasta los $1.519,98. A contramano del resto de las cotizaciones, en el mercado informal el dólar blue baja $5 hasta los $1.440 para la venta, tras un retroceso de $80 la semana pasada.

Fuente: Ámbito