Vivir junto a tu mascota dentro de un hogar puede ser hermoso pero a la vez una inversión de dinero. Entre alimentos, juguetes, entre otros, ya hay una cantidad de plata asegurada. Es por eso que acá te mostramos algunos tips para evitar imprevistos y lograr una buena decoración pet friendly. Lo primero y principal es que la mascota cuente con una cama, puede ser comprada o bien una manta o un almohadón para que los regalones se acuesten a dormir cómodos. También se puede jugar con el estilo de la habitación y combinar los almohadones con el resto de la decoración del cuarto.

Un piso ideal para la casa y la mascota

Una opción viable son los pisos de vinilo, cerámica y los laminados, ya que estos no van a sufrir de los arañazos de las mascotas. Por otro lado, son fáciles de limpiar y no absorben rápidamente el líquido por si llegara a ocurrir algún accidente. Además, otro plus es que no elevan mucho su temperatura cuando hace calor. Hay que tratar de evitar alfombras ya sean de menor tamaño o pisos cubiertos completamente porque requerirán mayor limpieza.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los pisos son un factor a tener en cuenta debido a que si ocurre algún accidente.

Alfombras: colores óptimos

Las alfombras pueden ser un plus para los espacios con mascotas y un problema al momento de limpiarlas. Pueden ser favorables, ya que sirven para proteger los pisos delicados como los de madera, amortiguar el ruido de pisadas y evitar los resbalones de las mascotas. Lo ideal es elegir una alfombra con varios colores para que no se vean demasiado las manchas o bien, una que sea de la misma tonalidad de los pelos de tu mascota así no te ves en la obligación de limpiarla muy seguido.

Las alfombras pueden ser una opción decorativa buena pero a la vez pueden implicar mayor limpieza por los pelos de los animales.

El sofá y los pelos: una funda la mejor solución

Si tenés un sillón, seguramente tu mascota opta acurrucarse en ese lugar y dormirse una cómoda siesta. El problema viene después con los pelos que quedan en el mueble y estos se trasladan a la ropa. Lo ideal es comprar una funda para el sillón de un material resistente, lavable e impermeable en lo posible. Otra alternativa es que uses una manta decorativa para cubrir esa área del sofá, pero fijate que el material sea resistente a manchas y, sobre todo, lavable.

Las fundas para el sillón impermeables, son una opción viable si el canino se sube a este mueble del hogar.

Las pinturas de la pared

Cuando se tiene mascotas, un problema es mantener las paredes limpias. Hay que evitar pintar con un acabado mate porque es muy difícil de limpiar. La mejor opción es un acabado semibrillante y lo mejor de todo es que se pueden limpiar las paredes con un paño húmedo, sin correr el riesgo de dañar la pintura. Una opción más costosa, pero sumamente efectiva son las pinturas impermeables, que dejan un acabado brillante y se puede pasar un trapo húmedo para limpiarlas.

Un espacio en la entrada

Si hay perros en la casa que les gusta salir a pasear, una buena idea es tener destinado un espacio en la entrada del hogar. De esta forma, mantendremos el hogar ordenado y no se perderán sus accesorios. Una repisa es una opción ideal, como así también algún banco con canastitos debajo. Con esto, será más fácil dejar la correa, bolsas de plástico o un par de toallas para limpiar las patas del canino.

Publicidad

Un espacio en la entrada del hogar es ideal para ahorrarse tiempo antes de salir.

Qué hacer con la caja de arena

Si tu mascota es un felino y no le gusta salir mucho a la calle, seguramente tendrás una caja de arena para que haga sus necesidades. Existen muchas opciones para disimular este elemento como colocarla debajo de alguna mesa y se puede colocar una especie de cortina para que no esté a la vista.

La caja de los gatos es un elemento que debe tratar de sacar de la vista de las personas y asearlo constantemente.

Ojo con las plantas

Además de que pueden caerse y generar un desastre, hay algunas especies que pueden llegar a ser tóxicas para tus mascotas, por eso es necesario colocarlas en un lugar estratégico para que no pueda ocurrir algún tipo de accidente. El lirio de la paz, la planta de jade o incluso el aloe vera pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. En el sitio web de The Humane Society of the United States y Aspca (ambos en inglés) tienen listas en donde detallan las plantas que pueden ser dañinas.

Las plantas y las mascotas puede ser una relación de amor y odio, es por eso que hay que tener cuidado con dónde se las ubica.

Fuentes y contenedores decorativos

La próxima vez que compres fuentes para depositar la comida y el agua de tus mascotas, podés jugar con los colores que predominan en tu decoración del hogar. Por lo general, estos contenedores suelen ubicarse en la cocina, entonces se puede combinar con los colores del ambiente. Además, si querés darle un toque canchero, se puede usar un mantelito de tela lavable debajo de los vasos para proteger el piso de derrames.

Los comederos de las mascotas pueden combinar en colores con las paredes o elementos del hogar.

Telas a prueba de mascotas

En el mercado, existe variedad de telas que pueden utilizarse para proteger los muebles de posibles arañazos. Dichas telas, pueden resistir a manchas y olores, además de ser lavables. Algunas de las opciones son las telas sintéticas, diseñadas para resistir la humedad como las manchas y olores; la microfibra, cuero, lona y ante sintético son opciones recomendables.