Unos 2.000 manifestantes de distintas organizaciones de izquierda llegaron cantando "no queremos más ajuste, no queremos represión, que la crisis no la pague el pueblo trabajador" a la Plaza 25 de Mayo, ubicada en el microcentro de San Juan, para sumarse a la movilización nacional en contra de las medidas de Javier Milei y su gabinete. Cabe destacar que hubo muchísima presencia policial ordenando a los manifestantes y que la circulación vehicular no fue sido interrumpida. Edificios como la Iglesia Catedral de San Juan y el CAVIG están vallados y custodiados por las autoridades provinciales.

Movimientos de izquierda marcharon por las calles de San Juan. Foto: Diario Huarpe

Al principio, cuando comenzaron a agruparse las primeras organizaciones, se podía contar casi 300 manifestantes que se encontraban en la Plaza 25 de Mayo, con el pasar de los minutos, los referentes de las organizaciones sociales anunciaron una mayor convocatoria con una asistencia de más de 3000 personas tras las 19 horas de la tarde de este miércoles 20 de diciembre en microcentro de San Juan.

Los carteles de los manifestantes apuntaban en contra las políticas de Milei. Foto: Diario Huarpe

DIARIO HUARPE estuvo en la plaza y conversó con los principales referentes de los movimientos de izquierda sanjuaninos que comenzaron la movilización marchando, con un recorrido a definir para, finalmente, cortar la intersección de las calles Ignacio de la Roza y Mendoza, donde realizarán el acto principal.

Cristian Jurado, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dijo que la movilización tiene dos puntos: el primero, recordar el 20 de diciembre y los hechos de un día simbólico para el país y, por otro lado, el enojo que ha generado los anuncios de Javier Milei sobre la liberalización de la economía que va a generar problemas para los trabajadores y la clase media.

"Todas las medidas del gobierno de Javier Milei son contra la clase media y trabajadora", dijo Jurado.

Virginia Sutherland, dirigente del Polo Obrero, mencionó que a pesar de ser distintas organizaciones eligieron reunirse en el mismo punto para cuidarse de la policía. La dirigente explicó que la marcha se desconcentrará una vez que se concluya el acto y que no permanecerán a escuchar la cadena nacional de Milei.

"Nosotros siempre nos manifestamos pacíficamente y en general nos concentramos sin problema. Esperamos que siga siendo así", explicó la dirigente.

Dora Luna, líder de la agrupación Polo Dora Luna, dijo que en la marcha se conmemoran dos fechas importantes; la primera es la muerte de los manifestantes Kosteki y Santillán y los 40 años de democracia. Además, la dirigente dijo que Milei es un lunático y que tiene que renunciar.

"Esto es grave, el psicópata de Milei, tiene que renunciar él y todo su gabinete", aclaró la piquetera.

La marcha se llevó a cabo pacíficamente con un centenar de policías en las calles de San Juan y concluyó con un acto en la esquina de Ignacio de la Roza y Mendoza, dónde los principales referentes de los movimientos dieron su opinion sobre la movilización y se mostraron en contra del paquete de medidas anunciado por Milei.