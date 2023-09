El viento Zonda afecta no solo a las personas, sino que a las plantas también. Esta época del año, particularmente, entre el lapso de julio y agosto, en San Juan se da el fenómeno climático del viento del sector norte que afecta de gran manera al jardín del hogar. La Licenciada en Biología y propietaria del vivero Más Que Plantas, María José Gambina, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó qué cuidados y recomendaciones se deben tener en cuenta para que las plantas sobrevivan y no salgan dañadas producto del viento.

El viento Zonda tiene dos factores principales que alteran a las plantas. El primero es la amplitud térmica que genera, ya que asciende de forma abrupta. También hay que tener en cuenta que en la provincia no hay humedad ambiental, por lo que el clima es particularmente seco. El otro factor es la velocidad de las ráfagas y, dependiendo de la agresividad del viento, será el daño que produzca a los seres vivos que viven en la tierra. La profesional mencionó que hay que hacer en los casos que se avecine el Zonda.

Mantenerla hidratada

Si se sabe con antelación sobre la llegada del temporal, “lo más recomendable es regarlas el día anterior o incluso el mismo día”, comentó María José. Inclusive también es favorecedor para que no se levante tierra e ingrese al hogar. “El factor más importante es el estrés que sufre la planta en ese momento. No es lo mismo para la planta estar hidratada en el momento del viento a no haber tenido una gota de agua”. En el momento posterior, si se observa al ejemplar, parece deshidratado e incluso arrugado. “Mientras la planta esté verde y tenga hojitas verdes, eso significa que la planta está viva y la puedo revivir”, explicó.

Agrupar las plantas en un resguardo

Cuando se tiene variedad y son de gran tamaño o no se puede ingresar al hogar todas las plantas, lo ideal es agruparlas, juntarlas a todas en un resguardo. “Juntarlas permite que se protejan entre ellas y se mantenga un poco más el ecosistema y así también se genere más humedad”, comentó la profesional.

Mulching

Otro método que sirve es el mulching o acolchado para huertos. Se trata de crear un colchón de hojas o palitos para elaborar así una capa protectora y generar que la planta concentre la humedad en las raíces y además agregarle peso. Lo que las especialistas aconsejan es que, a medida que vayan cayendo las hojas, colocarlas en la circunferencia de la planta.

Imagen ilustrativa del musching o colchón de hojas.

Recortar las ramas en mal estado

Cuando se avecinan las ráfagas del sector norte, con antelación, hay que observar las plantas y fiarse en qué ramas se encuentran en mal estado o secas para cortarlas. “Si tenés un arbusto que tiene o le ves una rama seca, lo aconsejable es cortarla para evitar que con el viento el desastre sea mayor porque pueden quebrarse otras ramas de la planta”

Hidratarlas y limpiarlas luego del viento

Luego del viento zonda, es necesario que la planta se limpie e hidrate nuevamente. Pero es importante tener en cuenta el horario, porque regarlas en el mediodía es totalmente perjudicial para estos seres vivos debido a que se queman. “Lo ideal es regarlas en la mañana temprano o bien, cuando baja es sol. Son los intervalos en donde la temperatura desciende y, por lo tanto, la planta no evapora tan rápido el agua”, especificó Gambina.

¿Qué plantas son las que soportan más que otras?

Es fundamental tener en cuenta que la provincia atraviesa una crisis hídrica y el clima es muy extremo, teniendo calores de 40º y fríos que llegan a los 0º, por lo que hay que ver este factor para elegir las plantas que se quiere tener. Por ejemplo, las plantas de tipo tropicales son difíciles de mantener y hay probabilidades de que se muera en la provincia.

Olea texana, Rosa Oliva y Fresno, los árboles elegidos por la profesional.

Con respeto a los árboles, uno que soporta la amplitud térmica es el fresno, ya que tiene la capacidad de perder sus hojas en invierno para poder florecer nuevamente en la primavera. La olea texana también es otra opción y tiene unas florecitas pequeñas blancas que le otorgan un toque de color a los jardines. El rosa olivo es un árbol ideal porque aguanta las temperaturas y tiene unas flores de color rosado o blancas, pero hay que tener cuidado porque la flor es tóxica.

Cenizo, Evónimo y Teucrio, los arbustos ideales.

En el tema arbustos, el evónimo es una buena opción porque genera ese color verde que tanto se busca en el jardín y además se la puede recortar acorde a la forma que se desee. Otras opciones son el teucrio o el cenizo. Si lo que buscas es algo que otorgue un poco más de color, otras opciones son las hadas dimorfotecas, agapanto, entre otros.

Hada dimorfoteca, agapanto y tubalghia son las plantas con flores recomendadas.