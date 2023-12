Este miércoles 20 de diciembre por la mañana, un grupo de vecinos de La Legua, se reunió frente a las oficinas de OSSE para reclamar por una promesa no cumplida. Según indicaron los damnificados, el pasado 1 de diciembre se cumplió con el traspaso de gestión y distribución de agua potable de la unión vecinal Santa Lucia Este al organismo, sin embargo, desde ese momento unas 400 familias no cuentan con el servicio. Cabe destacar que el pasado 10 de noviembre, el expresidente interino, Mauricio Ibarra, anunció que el objetivo de la toma de control por parte de la institución era asegurar que los inconvenientes que se venían registrando se solucionaran.

DIARIO HUARPE habló con Hernán Rodríguez, representante de las 430 viviendas que están sin agua potable desde el pasado jueves. “Se hizo el traspaso de la unión vecinal con OSSE y hoy nosotros estamos en esta situación y no recibimos respuesta de ninguno de los dos lados y no podemos continuar así, necesitamos una solución urgente”, comentó.

Por esta misma razón, un grupo de vecinos se concentró frente al ingreso de las oficinas de OSSE esperando ser recibidos por las nuevas autoridades y obtener una solución. Cabe destacar que el convenio de gerencia se firmó durante la gestión saliente.

Según relató Rodríguez, los problemas con el agua potable en las viviendas es de vieja data y que en más de una oportunidad pasaron días sin el servicio de agua potable, sin embargo, esperaban que con esta nuevo convenio la problemática finalmente pudiera ser solucionada. “Al principio nos manejábamos llenando baldes con el hilo de agua que teníamos, pero ahora ya ni eso tenemos”, contó el vecino de La Legua.

El grupo de vecinos aseguró que esperan tener una respuesta por parte de las autoridades de OSSE lo más pronto posible, pero en caso de que eso no suceda no descartan tomar medidas de fuerza menos pacíficas. “Nosotros queremos pedir por lo que corresponde de manera tranquila y sin ocasionar inconvenientes, pero si no nos dan una respuesta, no descartamos el corte de calles o la Ruta 20”, concluyó.