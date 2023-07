Estremecedores relatos de la pareja de Jo Lindner, el fisicoculturista fallecido

La muerte de Jo Lindner, fisicoculturista a los 30 años, estremeció e impactó al mundo entero en las últimas horas. El mencionado no sólo entristeció a los fanáticos y a la disciplina, sino a todos los que buscan crecer en dicho deporte. El alemán sufrió un repentino aneurisma y falleció en los brazos de su novia Nicha, quien decidió dejar potentes palabras en las redes sociales en las últimas horas.

"Estaba en mis brazos... Esto está pasando demasiado rápido... Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. La única razón por la que publico esto es porque algunas personas me apuñalan una y otra vez. Por favor, lea mi último post. Me gustaría que pudiera ser otra cosa, entonces probablemente podría salvarlo", dijo en redes sociales la mujer.

"No es un ataque al corazón o alguna otra cosa además de un aneurisma y las últimas palabras que dijo fueron ‘nena, estoy tan dolorido, así que por favor hazlo bien'. Su tía murió de esto hace cuatro años en sus vacaciones, así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía dolor en su cuello", resaltó. Sin dudas, lo ocurrido ha sido más que fuerte para ella.

Desconcertante muerte de Jo Lindner

"El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre?", había dicho tiempo atrás el propio Jo Lindner, en diálogo con el youtuber Bradley Martyn. Además, Nicha sostuvo: "Él me dijo que no era un ataque al corazón o alguna otra cosa que no fuera un aneurisma y las últimas palabras que me dijo fueron ‘nena tengo tanto dolor así que por favor haz lo correcto´".

Para sentenciar, la pareja de Jo Lindner reconoció: "Su brazo era enorme y mi brazo derecho estaba acariciando su espalda como cada vez ... Yo debería seguir abrazándolo para siempre. Me ha costado mucho pasar por todo esto en internet y en la vida real, pero tengo que seguir así y hacerlo bien". Cabe resaltar que la mujer también competía en la disciplina y ganó el primer puesto en una competencia que se llevó a cabo en Tailandia en 2021.