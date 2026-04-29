Ante el debate por el funcionamiento nocturno de las estaciones de servicio en San Juan y su baja rentabilidad, se analizan estrategias que van desde el cierre nocturno hasta servicio reducido o el autodespacho de manera exclusiva.

Miguel Caruso, titular de la Cámara de Combustibles, reconoció que no ven con malos ojos la posibilidad de cerrar durante la madrugada debido a la falta de rentabilidad, aunque señaló que el autodespacho aparece como una alternativa viable para mantener atención reducida en ese horario.

El dirigente explicó que el reclamo empresario por el turno noche existe y responde a una realidad económica que se repite en distintos puntos del país. Según indicó, las ventas en la madrugada caen de manera considerable y en muchos casos no alcanzan para cubrir los costos mínimos de funcionamiento. “El planteo es real. Siempre se intenta mantener abierta la estación por una cuestión de servicio al cliente, para abastecer combustible en horario nocturno, pero en nuestra provincia las ventas bajan muchísimo durante la noche”, sostuvo a DIARIO HUARPE.

Caruso remarcó que la situación se vuelve todavía más compleja en invierno, cuando la circulación disminuye aún más. “En esa época directamente no se llegan a cubrir los costos de tener abierta la estación”, afirmó.

Qué plantea la propuesta nacional

A nivel nacional, distintas cámaras empresarias y actores del sector comenzaron a analizar la posibilidad de modificar el esquema de atención nocturna en las estaciones de servicio, con foco en la franja horaria comprendida entre las 22.00 Hs y las 06.00 Hs. La iniciativa surge por la baja demanda registrada durante la madrugada y por el incremento sostenido de costos operativos, especialmente en personal, energía eléctrica y seguridad.

La propuesta no implica por ahora una medida uniforme en todo el país, sino la apertura de un debate sobre alternativas según cada región. Entre las opciones aparecen el cierre total en horarios de menor movimiento, mantener únicamente guardias mínimas en playa de carga o avanzar con sistemas de autodespacho asistido. También existe preocupación gremial por el posible impacto laboral que podría generar cualquier cambio en el funcionamiento actual.

Particularidades de San Juan

Desde el sector entienden que la dinámica local también influye. San Juan no presenta una actividad nocturna intensa durante gran parte del año y tampoco cuenta con un flujo turístico constante en la madrugada, factores que reducen la demanda de combustible fuera del horario comercial habitual.

Ese contexto diferencia a la provincia de otros centros urbanos con mayor movimiento nocturno, donde las estaciones pueden sostener una operatoria de 24 horas con mejores niveles de ventas.

La opción del autodespacho

Frente a ese escenario, Caruso consideró que una posible salida sería incorporar sistemas de autodespacho durante la noche. De esa manera, las estaciones podrían continuar prestando servicio sin afrontar la misma estructura de costos que implica una operación completa.

“Creo que se podría incorporar el autoservicio en el turno noche. De todos modos, también sería un autoservicio asistido, por lo que seguiría habiendo personal”, explicó.

El dirigente aclaró que podría requerirse una dotación menor de trabajadores, aunque evitó precisar en qué medida. “Hoy en el turno noche ya se deja el mínimo indispensable justamente porque no se cubren los costos”, señaló.

Debate abierto en todo el país

La discusión no se limita a San Juan. A nivel nacional, el sector analiza distintas alternativas ante la caída del comercio nocturno, el aumento de los costos de energía, seguridad y personal, además de la incertidumbre laboral que genera cualquier cambio operativo.

Por ahora no existe una definición generalizada sobre cierres obligatorios entre las 22 y las 6, pero el esquema de atención durante la trasnoche está bajo revisión. En ese marco, en San Juan ya dejaron en claro que una reducción horaria o la implementación del autodespacho no serían descartadas si permiten sostener la actividad.