Revelaron a qué famosa hizo echar Flor de la V de un importante trabajo

La vuelta de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano tras veinticinco años de su debut generó un fuerte impacto mediático. Aunque durante mucho tiempo renegó del reality e incluso mantuvo un juicio contra el canal, su regreso en la edición Generación Dorada trajo al presente viejos conflictos de su carrera. Uno de los episodios más recordados fue su abrupta salida de la pieza teatral El champagne las pone mimosas, un tema del que habló hace quince años en una entrevista.

Según relató la rubia, el conflicto se originó cuando la obra se trasladaba a Buenos Aires. En ese momento, ella protagonizaba la versión de la costa mientras Florencia de la V encabezaba la de Carlos Paz.

Paganini fue contundente al explicar lo sucedido con el productor de la obra: "Cuando se iba a estrenar en Buenos Aires, Flor le hizo elegir a Gerardo Sofovich entre ella o yo y me hizo echar. Pero eso ya fue y ni me interesa volver sobre el tema. Se portó muy mal Florencia conmigo y Gerardo nunca me contestó el teléfono. Está bien que haya elegido a Florencia porque le hizo ganar más plata, lo entiendo. Pero se portó mal porque me enteré que me quedaba afuera porque me avisó un compañero".

Tras aquel incidente, Paganini trabajó con Ricardo Fort, intentando manejar una fama con la que siempre tuvo una relación tensa. Actualmente, ya instalada en el cuarto de los hombres junto a Eduardo, la jugadora comenzó a generar roces con sus nuevos compañeros. A pocos días de su entrada, calificó de "asco" la falta de higiene en la convivencia, perfilándose como una de las figuras centrales de la temporada actual.