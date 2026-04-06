Wanda Nara reveló todo lo que perdió porque Icardi no quiso devolverle sus pertenencias

Tras aterrizar de su reciente viaje al exterior con un total de dieciocho valijas, Wanda Nara rompió el silencio sobre el paradero de los objetos personales que aún permanecían en Estambul.

A pesar de las especulaciones que sugerían un operativo de mudanza encubierto, la realidad es distinta. La periodista Naiara Vecchio compartió en el programa Implacables la respuesta que recibió de la propia empresaria al consultarle sobre el traslado de sus bienes.

En relación al cargamento que trajo al país, la conductora aclaró que eso no me lo devolvió aún, traje regalos y cosas mías. La situación con su expareja respecto a los muebles y ropa que quedaron en Turquía parece haber llegado a un punto crítico. La mudanza Mauro me la mandó por fotos, se la pedí muchas veces pero no la mandó. Las cosas de Estambul las doy por perdidas, sentenció Nara de forma tajante.

A pesar de este inconveniente patrimonial, la actividad de la mediática no se detiene. Inmediatamente después de su arribo, cumplió con compromisos publicitarios y se prepara para el lanzamiento de una ficción vertical titulada Triángulo amoroso, donde participará junto a Maxi López.

Además, tiene en agenda una película en Uruguay para Telefe y ya inició las conversaciones para formar parte del casting de la próxima temporada de MasterChef Celebrity 2026.