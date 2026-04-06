Alrededor de 150 motocicletas permanecen radiadas y acumuladas en San Juan como resultado de operativos de control vial. La problemática se vincula a infracciones reiteradas y al fenómeno de las picadas clandestinas, que continúa siendo uno de los principales focos de intervención para las autoridades.

“Tenemos cerca de 150 motos radiadas debido a que se acumulan. Vamos retirando y, al mismo tiempo, siguen ingresando”, explicó a DIARIO HUARPE el comisario Ricardo Díaz, jefe del D7 de la Dirección de Tránsito.

Controles y maniobras peligrosas

“Desde hace bastante tiempo venimos trabajando con el tema de las picadas por el peligro que representan, no solo para quienes participan, sino también para terceros que no tienen relación con esa actividad”, señaló Díaz. Según indicó, se trata de prácticas que implican maniobras riesgosas y que obligan a sostener operativos constantes.

El comisario detalló que, pese a las dificultades para detectar estas actividades en el momento exacto, las intervenciones se mantienen activas. “Cada vez que recibimos información sobre una picada, intervenimos para desarticularla”, afirmó.

En relación a los puntos donde suelen registrarse estas prácticas, Díaz indicó que continúan bajo vigilancia sectores conocidos. “Seguimos trabajando en zonas como el Pinar, embarcadero, ruta 60 y áreas de Pocito, donde hemos radiado una gran cantidad de motos”, explicó.

También advirtió que los grupos cambian rápidamente de ubicación. “Tienen facilidad para moverse y eso hace que el mapa sea dinámico”, sostuvo, y agregó que se presume la existencia de convocatorias a través de redes sociales.

Infracciones frecuentes y perfil de los operativos

En cuanto a los controles, el jefe policial aseguró que la mayoría de los vehículos radiados son motocicletas. “Esto se debe tanto a la cantidad como a las infracciones detectadas, principalmente la falta de documentación y el uso incorrecto del casco”, detalló.

Además, mencionó otras faltas habituales. “El chaleco reflectivo es una infracción muy común que sancionamos de manera constante, aunque no siempre implica la radiación del vehículo”, indicó.

Dificultad para comprobar picadas

Díaz aclaró que no siempre es posible comprobar la participación en picadas. “Es muy difícil constatar esa infracción porque hay que llegar en el momento y, cuando detectan presencia policial, se dispersan”, explicó.

En ese sentido, señaló que no existe una estadística específica de motos radiadas exclusivamente por esa causa, aunque reconoció que el fenómeno incide en los operativos.

Refuerzo de controles nocturnos

Finalmente, el comisario aseguró que los controles se realizan de manera permanente, con mayor intensidad los fines de semana. “Tenemos servicios todas las noches, pero los reforzamos cuando hay mayor convocatoria”, concluyó.

Mientras tanto, el número de motos radiadas sigue en aumento, en un contexto donde las autoridades buscan contener infracciones y conductas de riesgo en la vía pública.