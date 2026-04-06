Un motociclista sanjuanino superó nueve veces el alcohol en sangre permitido

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, la Policía de San Juan desplegó un operativo especial de control vehicular en rutas, accesos y zonas de alto tránsito, con foco en la prevención de siniestros viales. En ese contexto, los controles de alcoholemia volvieron a ocupar un lugar central y dejaron al descubierto situaciones de alto riesgo en la conducción.

Entre todos los controles realizados, un episodio en particular generó preocupación entre las autoridades. "Se detectó a un motociclista con 1,81 gramos de alcohol en sangre, lo que equivale a casi nueve veces el máximo permitido (0,2 es el límite)", afirmó el comisario en radio Colón. El conductor circulaba en una moto, lo que incrementa aún más el riesgo debido a la menor protección que ofrece este tipo de vehículo.

Planificación y controles

El comisario Ricardo Díaz, jefe del D7 de la Dirección de Tránsito, explicó que estos dispositivos se refuerzan en fechas especiales por el incremento en la circulación. "Se establecen puestos estratégicos en rutas nacionales y accesos, con el objetivo de detectar conductas peligrosas y prevenir accidentes", indicó. Según precisó, los operativos incluyeron controles sistemáticos de alcohol en sangre a conductores.

En total, se registraron 21 casos de alcoholemia positiva, con niveles que en algunos casos apenas superaban el límite permitido, pero en otros alcanzaban cifras considerablemente más elevadas. "El consumo de alcohol al volante sigue siendo una de las principales causas de riesgo en la vía pública", sostuvo Díaz, al tiempo que remarcó la importancia de sostener estos controles de manera constante.

Desde la Policía advirtieron que este tipo de situaciones resulta especialmente peligrosa en rutas nacionales, donde las velocidades y las condiciones de circulación exigen mayor concentración. "Un nivel de alcohol de esa magnitud afecta de forma significativa la capacidad de reacción, la coordinación y la percepción del entorno", explicó Díaz.

Si bien el operativo también dejó un total de 235 actas por distintas infracciones, desde la fuerza remarcaron que el eje principal está puesto en la prevención. "La finalidad es evitar hechos graves y generar conciencia en los conductores sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol", concluyó el jefe del D7. En esa línea, anticiparon que los controles continuarán en distintos puntos de la provincia.