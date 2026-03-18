Receta de tarta salada exprés: lista en solo diez minutos

Preparar una comida casera y rica en solo 10 minutos es posible con esta receta de tarta salada que se volvió popular por su practicidad. Esta opción te saca de apuros cuando no hay mucho tiempo para cocinar, permitiendo aprovechar los ingredientes simples que tengas en la heladera para lograr un plato sabroso sin demasiada preparación.

La clave del plato es un relleno cremoso con mucho queso que garantiza una textura suave por dentro y una superficie dorada. Para hacerla se necesita una tapa de masa, dos huevos, 200 gramos de queso cremoso o mantecoso, 100 gramos de queso rallado, media cebolla picada, un chorrito de leche, sal y pimienta a gusto.

La preparación consiste en precalentar el horno a temperatura media y colocar la masa en un molde. En un bowl se mezclan los huevos, el queso cremoso, el queso rallado, la cebolla y la leche; luego se condimenta, se vuelca la mezcla sobre la masa y se hornea de 25 a 30 minutos. Gracias a su versatilidad, se le pueden sumar verduras, jamón, pollo o incluso restos de otras comidas, demostrando que las recetas más fáciles son las que más se repiten en el día a día.