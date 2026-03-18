Nuevo subjefe, 1.000 ascensos y 10 camionetas: la renovación policial más grande de San Juan

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles un acto institucional que, según sus propias palabras, no tiene antecedentes en la historia de la Policía de San Juan. Junto al vicegobernador Fabián Martín, la provincia formalizó el nombramiento del comisario general Marcelo Videla como nuevo subjefe de la fuerza de seguridad y oficializó simultáneamente 1.028 ascensos en el escalafón policial —la mayor promoción masiva registrada en la institución— además de concretar la entrega de diez camionetas patrulleras por una inversión total de 798.883.712 pesos.

"Hoy es un día histórico para la provincia de San Juan desde lo institucional", afirmó Orrego en el acto. La coincidencia de ambas medidas en la misma jornada —el nombramiento del subjefe y el volumen de los ascensos— fue destacada por el mandatario como un hecho doblemente inédito. "Nunca ha sido tanto", subrayó.

Un perfil con tres décadas en la fuerza

Videla tiene 52 años y acumula 29 años de servicio en la institución. Es licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y técnico superior en Seguridad egresado de la Escuela de Cadetes "Dr. Antonino Aberastain". A lo largo de su carrera pasó por comisarías de Rawson, Albardón, Rivadavia y Capital, integró el Cuerpo Especial de Vigilancia y la División Asuntos Internos, y condujo dependencias clave como la División Delitos y la Sección Homicidios. En los últimos años lideró comisarías, áreas judiciales y administrativas, consolidando un perfil orientado a la gestión integral de la seguridad pública.

Orrego lo describió como "un hombre comprometido con la institución" al formalizar la designación, que reemplaza a Cintia Álamo, primera mujer en alcanzar esa jerarquía en la provincia, quien dejó el cargo al completar más de 30 años de servicio y pasar a retiro. El gobernador le dedicó un reconocimiento expreso durante el acto: "Quiero un especial reconocimiento para aquellos que dejan de cumplir funciones, como es Cintia Álamos", dijo, y aclaró que la exfuncionaria continuará vinculada al Estado desde otra función.

Una cadena de ascensos y nueva Plana Mayor

El nombramiento de Videla no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de un efecto dominó dentro del organigrama. La promoción al grado de comisario general abrió vacantes en distintos niveles jerárquicos, desencadenando un proceso que alcanzó a 1.028 efectivos de diversos grados, cuerpos y escalafones, con impacto tanto en áreas operativas como administrativas. Además, se concretaron 12 ascensos a comisario general, quienes pasan a integrar la nueva Plana Mayor de la institución.

Ante una consulta periodística sobre si los más de mil ascensos implican también el ingreso de nuevos efectivos, Orrego precisó que el proceso responde al ciclo regular de la institución: cada año una camada se retira y otra ingresa, con nombramientos que suelen concretarse entre diciembre y los primeros meses del año siguiente. "Cumpliendo a raja tabla con la ley", remarcó.

Inversión en movilidad y prevención

El acto también incluyó la entrega de diez camionetas patrulleras —cinco de tracción 4x2 y cinco 4x4— distribuidas según un relevamiento de necesidades en comisarías de la provincia. La inversión total de 798.883.712 pesos apunta a reforzar la capacidad de respuesta territorial y mejorar la cobertura en tareas de prevención del delito.

"Hablar de seguridad no es hablar de algo abstracto; es hablar de la tranquilidad de las familias y del derecho a vivir en paz", afirmó Orrego, quien también destacó el trabajo del personal subalterno: "Cada ascenso es el reconocimiento a años de esfuerzo y compromiso", dijo, con mención especial a quienes hacen "un trabajo silencioso pero sumamente esencial" en las calles y en situaciones de emergencia.