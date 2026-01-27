Evangelina Anderson y sus polémicos likes contra Martín Demichelis

Evangelina Anderson generó una fuerte polémica en el entorno digital tras interactuar con una publicación que describe las dificultades de las mujeres que asumen la crianza de sus hijos en soledad.

En medio de su conflictiva separación de Martín Demichelis, la modelo dio "Me Gusta" a un video del usuario "libreysuficiente" que apunta contra los padres ausentes y mentirosos. Actualmente, Anderson se desempeña en Masterchef Celebrity por Telefe, grabando junto a Wanda Nara mientras cuida a los tres hijos que tuvo con el exfutbolista.

El posteo que recibió el apoyo de la modelo sostiene: “A veces no eres la 'mamá loca'. Eres la mujer cansada de cargar sola. La que pide lo justo y recibe etiquetas. La que cría, sostiene y ama… mientras otros solo cuentan su versión”.

Asimismo, el texto de la publicación añade: “Si te hicieron sentir exagerada por exigir respeto, si te dejaron sola con la crianza y encima te señalaron, este espacio también es para ti. En mi guía Sanando el Vínculo te acompaño a soltar la culpa, sanar el dolor y criar desde la paz, no desde el caos... No estás sola”.

Por su parte, el audio del video es aún más tajante al expresar: “Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y su nueva novia, yo soy la mamá soltera loca".

La declaración continúa: "Soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo corresponde. La manipuladora porque ya no me quedo callada. Nadie ve las noches sin dormir, nadie ve como estiro el dinero”.

El relato concluye con reflexiones sobre el impacto emocional en los menores y el agotamiento materno: “Nadie ve como abrazo a mi hijo cuando pregunta por su papá. Ellos solo escuchan su versión, la del pobrecito, la del hombre que hace lo que puede y yo quedo como la mala, cuando en realidad soy la que se hizo cargo de todos”.

Finalmente, sentencia: “Duele que te pinten como la mala cuando solo estás tratando de sobrevivir, de criar desde el amor después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos”.