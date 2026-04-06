Aunque los astronautas sí pueden llorar en el espacio, sus lágrimas no se comportan como en la Tierra debido a la microgravedad, lo que impide que el líquido caiga por el rostro y cambia por completo esta reacción natural.

En condiciones de gravedad cero, las lágrimas se acumulan en los ojos formando una especie de burbuja líquida que queda adherida a la superficie ocular, en lugar de deslizarse hacia abajo.

Este fenómeno no solo resulta extraño, sino también incómodo, ya que el líquido puede provocar irritación, ardor e incluso dificultar la visión, algo crítico en entornos donde la precisión es fundamental para la seguridad de la misión.

La explicación es simple desde el punto de vista físico: en la Tierra, la gravedad es la fuerza que hace que las lágrimas recorran el rostro, pero en el espacio esa fuerza prácticamente no existe, por lo que los fluidos del cuerpo se comportan de manera diferente.

Incluso, cuando la cantidad de lágrimas aumenta, estas pueden desprenderse del ojo y flotar dentro de la nave, lo que representa otro desafío en un ambiente cerrado donde cada partícula líquida debe ser controlada.

Este es solo uno de los muchos cambios que experimenta el cuerpo humano fuera de la Tierra, donde actividades cotidianas como llorar, dormir o incluso beber agua requieren adaptación a un entorno completamente distinto.