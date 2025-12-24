Una explosión vinculada a una garrafa detonó este martes al mediodía en el balneario Balcón del Sur, ubicado en el kilómetro 32,5 de la ruta 11 en la zona sur de Mar del Plata, provocando el derrumbre parcial del techo del establecimiento, informaron fuentes policiales y empresarios del lugar.

El fuerte estruendo se produjo mientras personal del balneario realizaba la descarga habitual de garrafas cerca del restaurante del predio, en una tarea rutinaria antes del inicio de la temporada de verano. Por motivos que todavía se investigan, una de las garrafas explotó y generó el colapso estructural que dejó visibles bloques de losa y hierros retorcidos en la zona afectada.

El socio general del balneario, Diego Sánchez Cabezudo, expresó su alivio porque en el momento de la explosión no había empleados ni clientes en el sector afectado, lo que evitó víctimas o heridos. Relató que el suceso fue inesperado y que, a pesar del impacto material, lo más importante es que nadie resultó lesionado.

El balneario Balcón del Sur, con más de cinco décadas de funcionamiento en la ciudad, permanecerá clausurado en el sector siniestrado hasta tanto se realicen las tareas de demolición de la estructura dañada y se pueda reconstruir el techo colapsado, lo cual llevará tiempo y esfuerzo antes de la llegada del invierno austral y la temporada alta de turistas.