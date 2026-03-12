Expulsaron a Carmiña Masi de Gran Hermano por insultos racistas a Jenny Mavinga

La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un clima de extrema tensión tras la expulsión inmediata de Carmiña Masi. La medida fue tomada por la producción luego de que se viralizaran expresiones racistas de la participante paraguaya contra su compañera de origen congoleño, Jenny Mavinga.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles 11 de marzo, mientras Carmiña tomaba mates con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia. Al observar a Mavinga bailando en el patio, Masi manifestó: “Quiero que se vaya. Ay, por favor... La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show... Acaba de bajarse del barco”.

La gravedad de sus dichos generó un repudio instantáneo en redes sociales. Los representantes de la participante afectada publicaron un descargo contundente: “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”.

En el mismo mensaje, la familia exigió medidas drásticas contra los involucrados al afirmar que “por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios”.

Ante la repercusión del escándalo, el conductor Santiago del Moro adelantó la resolución de la producción al expresar: “¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada!”.

Finalmente, tras una extensa exposición de las razones de la sanción, la voz de "Big" le comunicó la noticia a la jugadora: “A partir de este momento estás... Expulsada de mi casa”. De esta manera, Carmiña se convirtió en la quinta persona en dejar esta edición, sumándose a las bajas de Gabriel Lucero, Tomás “Tomy” Riguera, Divina Gloria y Daniela de Lucía, quien ya regresó al programa.