Un insólito intento de robo terminó con un joven de 29 años tras las rejas en la madrugada de este martes. El hecho ocurrió en el interior de la Villa Unión, en el departamento Chimbas, donde personal de la Motorizada N° 5 logró frustrar el accionar delictivo de un sujeto que pretendía desmantelar un baño ajeno.

Todo comenzó cerca de las 5:40 horas, cuando el CISEM 911 alertó a las unidades sobre ruidos sospechosos en el fondo de una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle 25 de Mayo y Justo Olmos. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que salía apurado de la propiedad y, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a los pocos metros.

Los sanitarios en el piso

El damnificado, un hombre de 40 años, relató a los uniformados que el estruendo en el fondo de su casa lo despertó. Al asomarse, vio al sospechoso huir, dejando tirados en el suelo los elementos que había intentado sustraer segundos antes.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente había ejercido violencia tanto para ingresar al domicilio como para arrancar del baño un inodoro y un lavamanos. Los sanitarios quedaron esparcidos en el patio de la vivienda mientras el malviviente intentaba ganar la calle sin éxito.

Identificado y a Flagrancia

El detenido fue identificado por la Policía como Ruiz, de 29 años, quien tiene domicilio en el Loteo API 2, también en Chimbas. Tras la aprehensión, intervino el ayudante fiscal Mario Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Ruiz quedó alojado en la sede de la Comisaría 26ª, enfrentando una carátula legal por robo en grado de tentativa y violación de domicilio.