Personal de la División Requisa del Servicio Penitenciario Provincial secuestró teléfonos celulares ocultos durante un operativo de control preventivo realizado en las inmediaciones de los pabellones 14 y 15. El hallazgo se produjo en el sector externo del establecimiento, en el marco de un rastrillaje de rutina orientado a detectar elementos prohibidos.

El procedimiento se llevó a cabo sobre calle Martín Fierro, donde los agentes realizaban un patrullaje cuando detectaron un objeto sospechoso. Se trataba de un envase plástico que, en su interior, contenía un envoltorio textil cuidadosamente preparado para ocultar dispositivos tecnológicos.

Al inspeccionar el contenido, los efectivos constataron la presencia de dos teléfonos celulares junto a cables USB utilizados para la transferencia de datos. Todo el material fue inmediatamente secuestrado conforme a los protocolos de seguridad vigentes dentro del sistema penitenciario.

Tras el decomiso, se dio intervención a la Jefatura de Requisa, que inició las actuaciones administrativas correspondientes para determinar responsabilidades y el posible intento de ingreso ilegal de estos elementos al penal.

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que estos operativos forman parte de un plan permanente de control y vigilancia, cuyo objetivo es reforzar la seguridad interna y evitar la circulación de objetos no autorizados dentro de los pabellones.

El hallazgo pone en evidencia las maniobras utilizadas para intentar vulnerar los controles, al tiempo que destaca la eficacia del personal de requisa en la detección de este tipo de elementos, considerados clave en la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos.