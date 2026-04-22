San Juan eligió a 16 emprendedores para la Feria Internacional de las Artesanías

La Feria Internacional de las Artesanías está a la vuelta de la esquina y San Juan ya tiene a sus embajadores confirmados. Se trata de un grupo de 16 emprendedores locales que fueron seleccionados para representar la identidad y el talento de la provincia en este encuentro de magnitud internacional.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora de Economía Social, Cinthia Garrido, explicó que el objetivo principal es que el mundo conozca lo que se produce en suelo sanjuanino. "En este caso son 16 emprendedores que nos acompañan", detalló la funcionaria, aclarando que la participación será estratégica para que todos tengan su momento de protagonismo: "Lo que nosotros hacemos desde la dirección es fraccionar los 11 días donde se desarrolla la feria y poder darle oportunidad a mayor cantidad de emprendedores, en esta ocasión la primera tanda va en 8 y en la segunda otros 8 emprendedores nos van a acompañar".

El sello de la identidad cultural

La selección de estos representantes no fue al azar. Según Garrido, se buscó que cada stand fuera un reflejo de nuestras raíces. "Tomamos en consideración que es la Feria Internacional de la Artesanía, entonces buscando emprendedores que hagan realmente algunos productos que denoten o que tengan alguna identidad cultural de la provincia", afirmó.

Para estos 16 elegidos, el requisito innegociable fue que sus creaciones fueran de "elaboración propia", garantizando así la autenticidad de lo que se expondrá en la feria. Estos artesanos forman parte de un universo de casi 4.000 emprendedores empadronados que buscan, a través de estas herramientas, "poder nutrirse y poder expandir su negocio".

Una puerta abierta para nuevos talentos

Si bien esta delegación de 16 ya se prepara para la feria, la Directora recordó que el camino para representar a la provincia sigue abierto para todos. "El registro sigue abierto con el objetivo de poder sumar emprendedores que no se hayan inscripto", señaló Garrido.

La funcionaria destacó que se brinda acompañamiento constante para que más sanjuaninos puedan sumarse al Registro Provincial: "Nosotros desde la dirección vamos acompañando para sumar a los emprendedores que no tenían conocimiento del registro, que lo puedan hacer, que se puedan sumar, que nos puedan acompañar".

De esta manera, San Juan se prepara para mostrar su mejor cara en la feria, con emprendedores de diversos rubros que llevan en sus manos el esfuerzo y la tradición de toda una provincia.