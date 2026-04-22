Rivadavia avanza con nuevas veredas en el barrio Del Bono Green

La Municipalidad de Rivadavia continúa ejecutando obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, y en esta oportunidad se están llevando adelante trabajos de construcción de veredas en la arteria principal del barrio Del Bono Green, una intervención largamente esperada por la comunidad. Este avance responde a un pedido concreto de los residentes, quienes no contaban con infraestructura peatonal adecuada, una carencia que dificultaba la circulación segura, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

La falta de veredas en el barrio Del Bono Green había sido motivo de reclamo recurrente por parte de los vecinos, que debían transitar por la calzada o por terrenos irregulares, exponiéndose a riesgos de accidentes y atropellamientos. Con el inicio de estas tareas, el municipio busca garantizar espacios de desplazamiento peatonal seguros, ordenados y accesibles para todos los habitantes del sector. Las obras se concentran en la arteria principal del barrio, la cual concentra el mayor flujo de tránsito peatonal y vehicular.

El intendente Miodowsky priorizó la mejora de la infraestructura urbana

El intendente Sergio Miodowsky dispuso el inicio de estas tareas como parte de una planificación que prioriza la mejora de los servicios básicos y la infraestructura urbana en cada rincón del departamento. Desde el municipio destacaron que se sigue escuchando a los vecinos y brindando respuestas concretas, y señalaron que estas veredas no solo ordenan el tránsito peatonal, sino que también brindan mayor seguridad y mejoran el entorno del barrio. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de obras públicas que el municipio viene ejecutando en distintas localidades de Rivadavia.

Con estas obras, Rivadavia continúa consolidando un modelo de gestión cercano, que atiende las necesidades reales de los rivadavienses y avanza con soluciones que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Se espera que los trabajos de construcción de veredas concluyan en las próximas semanas, beneficiando a cientos de familias que residen en el barrio Del Bono Green y que durante años reclamaron por una infraestructura peatonal digna y segura.