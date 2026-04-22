El director técnico de Newell’s Old Boys, Frank Darío Kudelka, protagonizó un accidente de tránsito este miércoles por la mañana en Rosario, cuando se dirigía al entrenamiento del equipo. En el hecho, una motociclista resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud, mientras que el entrenador no sufrió lesiones.

El siniestro ocurrió cerca de las 7 en la intersección de las calles Córdoba y Alsina, en una zona de alto tránsito. La camioneta que conducía Kudelka fue impactada por una moto en la que viajaban dos personas. Según la reconstrucción inicial, el golpe se produjo en la parte trasera del vehículo del DT cuando avanzaba tras un semáforo.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió politraumatismos y fue derivada a un sanatorio para una mejor atención, mientras que su acompañante presentó lesiones leves. Ambos recibieron asistencia médica en el lugar antes del traslado.

Kudelka, en tanto, salió ileso y fue trasladado a una comisaría para cumplir con los trámites de rigor que establece el protocolo en accidentes con personas heridas. El propio entrenador aseguró: “Estoy bien, la moto me chocó a mí”, al referirse a lo ocurrido.

El episodio generó demoras en el inicio del entrenamiento del plantel, ya que el DT se encontraba realizando las actuaciones correspondientes. Sin embargo, desde el club confirmaron que la práctica se desarrolló con normalidad una vez resuelta la situación.

El hecho vuelve a poner en foco los siniestros viales en zonas urbanas y ocurrió en un momento en el que el equipo rosarino atravesaba una etapa de recuperación deportiva bajo la conducción de Kudelka.