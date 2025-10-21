La ex primera dama Fabiola Yañez aseguró que volvió a la Argentina para que su hijo Francisco y el expresidente Alberto Fernández puedan restablecer el vínculo que, según relató, se vio limitado por la distancia durante un año y ocho meses. En ese período, Fernández no viajó a Madrid, pero Yañez remarcó que “jamás existió un impedimento de contacto”.

Yañez contó en América TV que mientras residía en España se habían establecido días y lugares concretos para los encuentros, y que el centro de vida del niño estaba en Madrid, con su colegio y pediatra allí. Reconoció que mantener la relación a distancia con un niño pequeño es complicado: “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”.

La ex primera dama también desmintió rumores sobre su regreso: “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”. Sobre su proceso personal tras la separación, expresó: “Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Soy una mujer fuerte, una mujer resiliente”, y agregó que espera que su experiencia pueda servir de ejemplo para otros.

Respecto a su regreso a Argentina, enfatizó: “Estoy acá por el bien de mi hijo. Tengo que estar para él y para mi familia. Volver a mi país y que mi hijo se críe aquí es lo que siento que corresponde. Hay que seguir para adelante y dejar que las cosas fluyan”.

Yañez aclaró además los rumores sobre su vida privada en España: “Me inventaron muchos novios. No, no estoy en pareja. Esa persona que me acompañaba era un amigo con el que tuve una reunión”, aunque sostuvo que mantiene abierta la posibilidad de volver a enamorarse: “La vida es amor y hay que apostar a ello siempre”.

Finalmente, consultada sobre los episodios de supuesta infidelidad que involucraron a Alberto Fernández, fue tajante: “Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que salga a la luz? Sí, sí, sí. Es avergonzante”, aunque evitó dar mayores detalles sobre el expresidente: “No voy a hablar de él”.