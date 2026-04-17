El mundo del básquet registró este viernes la muerte de Oscar Schmidt, uno de los jugadores más destacados de la historia de este deporte. El exjugador brasileño tenía 68 años y su fallecimiento fue confirmado por la Confederación Brasileña de Básquetbol.

Según informaron fuentes médicas, Schmidt ingresó a un centro de salud en estado de paro cardiorrespiratorio. Su entorno familiar señaló que durante más de 15 años enfrentó un tumor cerebral.

Conocido como “Mano Santa”, el exbasquetbolista construyó una carrera con cifras que lo ubicaron entre los máximos referentes del deporte a nivel mundial. A lo largo de su trayectoria acumuló 49.737 puntos entre clubes y la selección de Brasil, registro que lo posicionó como uno de los máximos anotadores históricos.

En el plano internacional, su marca más destacada se mantiene vigente: es el máximo anotador de la historia de los Juegos Olímpicos, con más de mil puntos convertidos en cinco participaciones consecutivas, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996.

Durante su carrera, Schmidt pasó por clubes de Brasil, Italia y España, y fue figura en competencias europeas. En 1979 obtuvo la Copa Intercontinental con Sírio y luego tuvo un extenso paso por el básquet italiano, donde también se destacó como goleador.

En 1984 fue seleccionado en el draft de la NBA por New Jersey Nets, aunque decidió no incorporarse para continuar su participación con la selección brasileña.

El exjugador integró distintos salones de la fama del básquet y se mantuvo como referencia del deporte tras su retiro en 2003.

La despedida se realizará en un ámbito privado, según comunicó su familia, que destacó su trayectoria deportiva y su presencia en la historia del básquet internacional.