Universitario visita a Huazihul en un duelo clave por el Top 8

Universitario afronta este sábado un compromiso de alta exigencia en su camino hacia la clasificación al Top 8 de Oro del Regional. El conjunto de calle Pocito visitará a Huazihul San Juan Rugby Club desde las 16 horas, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Provincial de la USR que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos.

El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega a este cruce en un momento de solidez, ocupando actualmente el segundo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos. Una victoria en suelo rivadaviense no solo significaría ratificar su buen presente, sino que dejaría a la "Uni" prácticamente con un pie adentro de la próxima instancia del certamen.

En la vereda de enfrente aparece el "Cacique", que suma 9 unidades y sabe que necesita hacerse fuerte en su casa para acortar distancias y mantener vivas sus chances de pelear arriba. El antecedente inmediato entre ambos favorece al conjunto de Universitario, que en la segunda fecha del torneo se impuso por un ajustado 27-20. Aquel duelo fue sumamente equilibrado y se definió por detalles, lo que anticipa una paridad similar para esta tarde.

El encuentro se disputará en la cancha n°1 de Huazihul y contará con el arbitraje de Cristian Bonilla, quien estará acompañado por Diego Tejada y Juan Muñoz como asistentes. Con la regularidad como bandera, Universitario buscará dar el golpe de visitante y asegurar su lugar entre los mejores ocho equipos de la región.