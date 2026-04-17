Un procedimiento preventivo en el departamento Chimbas terminó con el secuestro de distintos elementos que habrían sido dejados en un descampado y que ahora son materia de investigación para determinar su procedencia, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió este viernes 17 de abril, alrededor de las 11:20 de la mañana, en un terreno baldío colindante al este del Barrio 7 Conjunto II. Personal de la Motorizada Nº 5, dependiente de Subcomisaría Cipolletti, intervino tras un aviso emitido por el operador del sistema Trueno Halcón, que alertó sobre la presencia de dos sujetos que estarían ocultando objetos en la zona.

De acuerdo a la información oficial, los efectivos cabo Leonardo Parra y cabo 1° Marcos Vidal se dirigieron al lugar indicado y, al arribar, observaron a la distancia a un hombre que se encontraba sin remera. Al advertir la presencia policial, el individuo emprendió la huida hacia el interior del barrio, logrando evadir a los uniformados y perdiéndose de vista entre las viviendas.

Tras realizar un rastrillaje en el sector, los efectivos constataron la presencia de diversos elementos abandonados en el descampado. En el lugar secuestraron una máquina de cortar pasto de color rojo con negro, marca Gamma, modelo Elite, y una gorra blanca con el escudo del Club Boca Juniors.

Los objetos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia bajo actuaciones preliminares caratuladas “actuaciones para establecer procedencia”. Hasta el momento no se logró identificar a los presuntos autores ni al damnificado, por lo que la investigación continúa con el objetivo de determinar el origen de los efectos secuestrados y si los mismos guardan relación con algún hecho delictivo reciente en la zona.

En el procedimiento intervino la oficial ayudante Rocío Molina, quien recepcionó los elementos en dependencia policial. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que no se descarta que los objetos hayan sido sustraídos y ocultados en el lugar con fines de ser retirados posteriormente.

La policía trabaja ahora en la recolección de información y posibles denuncias que permitan avanzar en la identificación de los involucrados y esclarecer el hecho.