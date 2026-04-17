El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “posiblemente sea el próximo presidente de Argentina”, en el marco de un encuentro mantenido en la ciudad de Barcelona.

La reunión se desarrolló en la biblioteca Gabriel García Márquez y formó parte de la agenda internacional que Kicillof lleva adelante en España, donde participa de actividades vinculadas a la Movilización Progresista Mundial.

Durante el encuentro, Petro planteó que el mandatario provincial podría convertirse en una figura central del escenario político argentino, en medio de los debates que se desarrollan a nivel regional.

Kicillof viajó a España con el objetivo de mantener reuniones políticas e institucionales, en un contexto de construcción de vínculos con dirigentes y referentes del espacio progresista a nivel internacional.

En ese marco, también mantuvo encuentros con autoridades europeas y dirigentes políticos, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley, y referentes del PSOE.

Además, el gobernador bonaerense participó de reuniones con representantes de organismos internacionales y think tanks, en las que se abordaron temas vinculados a cooperación e inversiones.

La agenda incluyó encuentros políticos con dirigentes de América Latina y Europa, en un contexto en el que distintos referentes del espacio progresista analizan la situación regional y las perspectivas hacia los próximos procesos electorales.

Al cierre de la actividad, Kicillof participaba de una cena de líderes donde estaba prevista la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.