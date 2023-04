¡Faltan días! Gervonta Davis y su mensaje para Ryan García

Sin lugar a dudas, el mundo del boxeo tiene mucha ansiedad para ver el cruce entre Gervonta Davis y Ryan García. Ambas estrellas se medirán en el cuadrilátero este fin de semana. El pleito entre el campeón mundial de Peso Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y el estadounidense de ascendencia mexicana, se llevará a cabo en el Arena T-Mobile de Las Vegas el 22 de abril.

No obstante, la pelea ya tiene una gran polémica en el medio, en la cual están involucrados ambos pugilistas. Luego que se diera a conocer que el combate entre Gervonta Davis y Ryan García tiene una cláusula de rehidratación en el contrato, las críticas aparecieron desde todos lados. Es decir, ninguno de los dos peleadores pueden rehidratarse con total libertad después del pasaje.

En cuanto a este tema en particular, en una entrevista que le brindó a "All The Smoke", el campeón Davis no se guardó nada y remarcó: "Es sólo asegurarme que todo sea justo. Sé que él es un peleador más grande físicamente. Él ya tiene la ventaja de estatura, el tamaño, la longitud de brazos, de todo, él tiene más ventaja". De ese modo, el estadounidense aseguró que su rival presenta más cosas positivas.

Cruce de palabras

Por otra parte, Ryan García también salió a hablar en las últimas horas sobre el combate de este fin de semana. En la previa del mismo, apuntó contra Gervonta Davis: "Yo creo que es solo una persona inmadura sabes, no es un verdadero campeón. Los campeones muestran puntualidad como profesionales. Debes mostrar respeto a las personas que vinieron, a los medios y a todos los presentes".

Al respecto, el nacido en California no pudo guardarse al silencio y salió al cruce para comunicar: "No importa si crees que eres la gran estrella, debes tener humildad en tu corazón. Una cosa es hablar y otra cosa es tener humildad en tu corazón, está bien hablar, pero es de un ser humilde, mostrar respeto a todos los demás". Sin lugar a dudas, el pleito de este 22 de abril será multitudinario.