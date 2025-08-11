Un siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde en la Ruta 20, a la altura del kilómetro 17 en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, provocó la muerte de Jorge Ariel Elizondo, un ciclista de 50 años. Según las primeras averiguaciones y el testimonio de testigos, la víctima iba por el medio del camino y cruzó de carril instantes antes de ser arrollado por un camión Mercedes Benz que circulaba en sentido contrario.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando Elizondo se desplazaba en una bicicleta roja en dirección al oeste. De acuerdo a la investigación, salió de una finca donde trabajaba como cuidador y se dirigía a su casa. En circunstancias que aún se analizan, el ciclista invadió el carril contrario y fue embestido frontalmente por un camión de la logística del Turismo Carretera (TC), conducido por Oscar Alberto Merello, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que trasladaba insumos desde el autódromo El Villicum.

La violencia del impacto provocó que el cuerpo de Elizondo fuera arrastrado varios metros y quedara tendido en el carril opuesto. Personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar a causa de las graves lesiones. El conductor del camión fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido mientras avanza la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 31°, al mando del subcomisario Julio Alvarenga, junto a Policía Científica, Brigada de Delitos Especiales y Gendarmería Nacional. Los investigadores recolectaron evidencias, incluyendo la bicicleta y pertenencias de la víctima. La causa, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de la UFI Delitos Especiales N°2, fue caratulada como actuaciones investigativas por fallecimiento en siniestro vial.