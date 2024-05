Famoso peleador liquidó a una reconocida empresa de MMA: "Es la peor"

Gegard Mousasi no está contento con la PFL. A finales de 2023, esta compañía adquirió Bellator MMA en un acuerdo histórico. Desafortunadamente, esa nueva era pretendida no se ha extendido hacia el luchador antes mencionado, quien tuvo un comienzo difícil, principalmente por la falta de peleas. En diálogo con The MMA Hour, no se guardó nada y quedó en boca de todos.

"Dijeron que no queremos recortar la cantidad de dinero que me pagan, es tanto, que es mejor para ustedes, no sé, buscar en otro lado o hacer otra cosa. Miércoles en The MMA Hour. En este momento, pienso, escucha, si alguien no me quiere, digo, 'A la mierda'. Vamos.' Pero mi equipo a mi alrededor dice: 'A la mierda, los demandaremos'. Si fuera por mí, simplemente iría, pero no lo sé. Ya veremos", partió diciendo Mousasi.

Luego, Gegard aseguró: "El equipo que me rodea no está tan contento. Entonces creo que habrá acciones legales contra ellos. Sí, me siento irrespetado porque ni siquiera quieren levantar el teléfono y hablar con nosotros. Ya ni siquiera es gracioso. Es la peor organización hasta ahora. He peleado en muchas organizaciones, esta es la peor. Creo que compraron Bellator pero no tienen los medios financieros para pagar a los luchadores".

Enojo de Mousasi con PFL

"Quien no sea necesario, simplemente no lo dejarán pelear. Especialmente luchadores que ganan mucho dinero. Porque los luchadores de Bellator ganan más. Mi contrato es de un par de millones. Sea cual sea el trato que hagas, no es posible que alguien haya deslizado una carta entre otras cartas y nadie se haya enterado. Todo tiene que estar firmado por abogados. Entonces, hicieran lo que hicieran, lo sabían", expuso el peleador de MMA.

Para cerrar, Gegard Mousasi informó: "Dijeron que se llevarían a todos los de Bellator. Entonces me aceptaron, conocían el contrato y ahora dicen: 'Bueno, lo incluyeron'. No estás comprando McDonald's, estás comprando una empresa millonaria. No es creíble que no lo supieran y alguien quisiera joderlos, así que hicieron un contrato muy rápido y nadie se enteró. Simplemente no es cierto. Todo tiene que pasar por abogados. No sé por qué tomaste a Bellator si no tienes el dinero para dejar que los luchadores peleen".