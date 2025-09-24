El crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez golpeó de lleno a la sociedad argentina. El hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela dejó una escena de dolor que se trasladó rápidamente a las calles y a las redes sociales. Mientras Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, enfrentaba a las cámaras con lágrimas en los ojos, figuras del espectáculo multiplicaron el pedido de justicia.

La primera en expresarse fue Ángela Torres, quien compartió un mensaje de Ofelia Fernández y lo acompañó con un corazón partido: “Justicia por Morena, Brenda y Lara”. El texto citaba con crudeza la tragedia: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas".

Otra de las voces que se expresó fue la de Emilia Mernes, quien pocas veces se pronuncia sobre hechos sociales. Esta vez lo hizo con un fondo negro y una frase contundente: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

El mismo posteo fue replicado por Lali Espósito y Griselda Siciliani, mientras que Leticia Siciliani eligió un mensaje breve y directo sobre fondo rojo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez”.

Dalma Maradona, en un tono visceral, escribió: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”*. Su mensaje encendió el debate con la bronca compartida por miles de usuarios.

Desde su lugar, Lucila “La Tora” Villar apuntó contra la sociedad y las miradas que revictimizan: *“Brenda, Morena y Lara. Tres pibas asesinadas y descuartizadas. Se cuestionan la crianza, la familia y hasta el gobernador, y en vez de andar cuestionando al violín que pagó por una menor de 15 años, a los femicidas”.

Y agregó: “Una vez más, vamos a recordar el nombre de ellas y no quiénes fueron las lacras que las mataron. Se enojan con las pibas y no con el femicida. Nos tildan de locas... Justicia. NI UNA MENOS”.

El triple femicidio de Florencio Varela volvió a exponer una herida que no cicatriza. Entre lágrimas y bronca, las familias exigen respuestas mientras el reclamo social crece en cada rincón del país. Porque detrás de Brenda, Morena y Lara hay vidas truncadas, familias devastadas y una multitud que, esta vez, no quiere callar.