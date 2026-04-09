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Fanáticos del Ford Falcon se reúnen en la plaza de San Martín
Este domingo 12 de abril, el departamento San Martín será escenario de un encuentro de autos clásicos que reunirá a fanáticos del histórico Ford Falcon y de la cultura automotriz en general. La actividad se desarrollará de 17 a 22 en la Plazoleta Guayaquil, con entrada abierta para todo público.
El evento es organizado por la filial sanjuanina de Fana Falcon, una comunidad con presencia en todo el país dedicada a preservar la historia y el legado de uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz argentina.
Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una exhibición de unidades de Ford Falcon en distintas versiones y estados de conservación, además de compartir con propietarios y aficionados que mantienen viva la pasión por este clásico.
La propuesta también incluirá un paseo de artesanos y emprendedores, lo que amplía la convocatoria a un público familiar y suma un componente cultural al encuentro.
Desde la organización destacan que la filial local forma parte de una red con más de 15 años de trayectoria, que impulsa encuentros a lo largo del país con el objetivo de fortalecer la comunidad de entusiastas y promover el valor histórico del Falcon en la Argentina.