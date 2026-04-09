Jueves 09 de Abril
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Fanáticos del Ford Falcon se reúnen en la plaza de San Martín

La actividad se realizará este domingo en la Plazoleta Guayaquil, con exhibición de vehículos, feria de emprendedores y la participación de la filial local de Fana Falcon.

Por Federico Rodríguez

Hace 1 hora
Encuentro de autos clásicos en San Martín. FOTO: Gentileza

Este domingo 12 de abril, el departamento San Martín será escenario de un encuentro de autos clásicos que reunirá a fanáticos del histórico Ford Falcon y de la cultura automotriz en general. La actividad se desarrollará de 17 a 22 en la Plazoleta Guayaquil, con entrada abierta para todo público.

El evento es organizado por la filial sanjuanina de Fana Falcon, una comunidad con presencia en todo el país dedicada a preservar la historia y el legado de uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz argentina.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una exhibición de unidades de Ford Falcon en distintas versiones y estados de conservación, además de compartir con propietarios y aficionados que mantienen viva la pasión por este clásico.

La propuesta también incluirá un paseo de artesanos y emprendedores, lo que amplía la convocatoria a un público familiar y suma un componente cultural al encuentro.

Desde la organización destacan que la filial local forma parte de una red con más de 15 años de trayectoria, que impulsa encuentros a lo largo del país con el objetivo de fortalecer la comunidad de entusiastas y promover el valor histórico del Falcon en la Argentina.

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