Fátima Florez contó cómo ser novia de Milei afectó su vida

Fátima Florez, quien estuvo en pareja con el Presidente de la Nación, Javier Milei, habló recientemente con el periodista Nico Peralta sobre los costos y el presente de su vida, asegurando que no esquivó ninguna pregunta sobre el tema. Al ser consultada sobre cómo impactó la relación en su familia, Florez reveló un secreto: "Mi familia se enteró por la tele". Explicó que "¡Yo no les había dicho nada! Se enteraron por la tele, así que imaginate lo que fue". La situación generó "una revolución a nivel familiar". Sin embargo, la actriz defendió su decisión de reservarlo, indicando: "Sentía que tenía que guardármelo. ¿Por qué tenía la obligación de contarlo? También viví mi momento y se enteraron por la tele".

En cuanto a si la relación con un líder político modificó su carrera, Florez fue enfática: "Mucha gente me pregunta eso y yo sinceramente pienso que no, que en absoluto". Ella sostiene que la clave radica en su identidad profesional: "Creo que tiene que ver también conmigo eso y con que yo siempre supe quién soy". Afirmó no ser pretenciosa: "Eso no es creérsela ni nada". Para Fátima, siempre fue una "laburante" (trabajadora), destacando que "tengo la bendición de que el público siempre me eligió". Es consciente de lo que le costó alcanzar el éxito, pues se hizo "bien de abajo, nadie me regaló nada y nunca dejé de laburar".

Como prueba de su dedicación, la artista recordó una anécdota de hace dos años: "Incluso con Polino a veces nos reímos porque era el día de la asunción del Presidente, hace dos años en diciembre, y yo estaba en pleno ensayo y pretemporada de mis espectáculos". Recordó que Polino le decía: “Ay, dejate de ensayar, Fátima. Andá, que mañana tenés tu día ahí con tu novio”. Subrayó que, en ese sentido, la relación "a mí no me cambió en nada". Agregó que siguió siendo "la misma de siempre, nunca me subí a ninguna moto de nada ni a ningún pony de nada". Cree que el público valora esta actitud: "Creo que eso también la gente lo ve y por eso te digo que no me cambió en nada".

Respecto a su vínculo actual con Javier Milei, la artista confirmó que aún mantienen contacto: "Sí. Hablamos pero prefiero mantenerlo también medio en reserva". No obstante, expresó su rechazo a hacer alarde de esa conexión, manifestando: "Me parece una tilinguería decir: 'Ay, sí, sigo hablando'. Toda esa cosa me parece que no va". Más adelante, aclaró para evitar malentendidos: "aclaro obviamente que mi relación es buena". Sin embargo, remarcó que le "parece de tilingas cuando se cuelgan de alguien," aunque reafirmó: "Obvio que mi relación sí es buena".

Consultada sobre su situación sentimental, Florez confirmó: "Sí, sí, sí. Ahora estoy tranquila así". Aseveró que en este momento está "con todo el armado de mi espectáculo y no tengo mucho tiempo". Explicó que "estoy con mucho laburo, viajando mucho y con una temporada encima". Finalizó diciendo que no está "en busca de nada, ¿eh? No, no, para nada". Toda su energía está "puesta y enfocada en lo que es la temporada de verano en Mar del Plata, que me demanda muchísimo". Detalló que, además de estar sobre el escenario, es la "directora artística y hacemos la producción con Miguel Pardo" y está "en toda la puesta de lo que es la obra". Mencionó que el trabajo es tal, incluyendo la prensa y viajes, que "hasta no te permiten a veces estar con amigos".