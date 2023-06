Por la calle Sargento Cabral todavía se festeja la obtención del Torneo de Invierno de Colón Junior. El nuevo dueño del fútbol de San Juan tuvo en Federico Acevedo, su entrenador, un estratega para formar y comandar un plantel que tenía como objetivo ser campeón y que lo concretó tras derrotar el domingo pasado 3-2 a Atenas.

Para el cordobés, ex delantero de Unión de Villa Krause, la base del éxito estuvo en el trabajo a conciencia que lleva adelante la dirigencia apostando desde hace años a las inferiores y que el título lo refleja. “El equilibrio fue la clave. Armamos un plantel con jugadores jóvenes y otros históricos del club para un gran equipo compacto y con ganas de dar el gran salto” resaltó.

Colón fue el equipo más superior a lo largo del semestre. Resultó el mejor en la fase regular para terminar primero en las posiciones, para luego ser contundente, rápido y prolijo en las instancias finales. “El torneo fue muy duro, las canchas no ayudaron para que el juego sea vistoso, y fue cuando los jóvenes le transmitieron la energía a los más grandes, y ellos la tranquilidad para desplegar un juego. Se armó una gran familia y eso fue determinante”, contó el Acevedo.

Fede, quien ya había tenido una experiencia como entrenador en Trinidad, integra la nueva camada de directores técnicos, con la particularidad que en su corta trayectoria ya festejó ser campeón.

Y que va de la mano con el andar de Colón Junior, que se adueñó del campeonato del fútbol local de principio a fin. Más allá que la final la debió trabajar porque largó perdiendo y tuvo la suficiente capacidad y convencimiento que podía darlo vuelta, tal cual sucedió.

“La final fue un gran partido, que tuvo el envión de la gente alentando, con un buen entorno, sumado a las excelentes condiciones de la cancha, y con un partido que nunca se ensució. Por todo eso fue una linda final, que marcó el crecimiento del fútbol sanjuanino”, destacó el DT, quien agregó que “más allá de ganar, el equipo tuvo un gran juego y anímicamente nunca se cayó a pesar de empezar perdiendo”.

La obtención del Torneo de Invierno automáticamente clasificó a Colón a la superfinal frente a quien se quede con el campeonato de verano que comienza este miércoles. “Estamos motivados para el torneo de verano y el desafío es seguir creciendo y levantando”, aseveró Fede, quien redobló la apuesta con Colón, que ya contrató como refuerzo al “Gambetita” Matias Garrido.

En el balance general, el ex atacante fue directo: “estos 6 meses me he sentido muy cómodo, identificado con la dirigencia de Colón que quiere mejorar y crecer. Por eso los objetivos son ambiciosos y para eso hay que trabajar tranquilo pero con la presión de lograr resultados”. Y en lo personal “la idea es seguir creciendo como DT y llegar a otras categorías, pero es hermoso largar así con un título, esto me fortalece”.

El dato

Este miércoles, con un solo partido, comenzará el Torneo de Invierno, con el juego entre Unión y Marquesado a las 21.30.