La Feria Agroproductiva se traslada a la Catedral por el Jubileo 2025.

En el marco de las celebraciones del Jubileo 2025, la Feria Agroproductiva realizará una edición especial este viernes 12 de diciembre en las inmediaciones de la Catedral San Juan Bautista. Más de 90 productores locales exhibirán y venderán sus elaboraciones en un encuentro que, por primera vez, combina la actividad productiva con una fuerte impronta religiosa.

Organizada por el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Agricultura, junto al Municipio de Capital, la feria busca fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y la comunidad. Los asistentes podrán conocer de cerca la diversidad de productos sanjuaninos y acceder a degustaciones que representan la identidad local.

Publicidad

La jornada tendrá un componente simbólico marcado por el Jubileo. A las 9:00, durante la misa tradicional en la Catedral, se entregará un presente floral a la Virgen en nombre de toda la Feria Agroproductiva. Al finalizar la ceremonia, se impartirá una bendición especial destinada a los expositores, como reconocimiento al trabajo diario de quienes sostienen la producción local.

A partir de las 9:30 y hasta las 13:30, el público podrá recorrer los stands instalados en los alrededores del templo. La oferta incluirá alimentos frescos y procesados, como dulces, conservas, aceites y vinos, además de artesanías elaboradas con materias primas provinciales.

Publicidad

Esta edición especial busca poner en valor el rol de los productores en la economía y en la cultura de San Juan, al tiempo que propone una experiencia que une tradición, fe y trabajo. El encuentro se presenta como una oportunidad para vivir el espíritu del Jubileo y acompañar a quienes integran la cadena productiva local.