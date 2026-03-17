San Lorenzo decidió ponerle fin al ciclo de Damián Ayude como entrenador del primer equipo, luego de la contundente derrota por 5-2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

La salida se definió este martes tras una reunión entre el DT y la dirigencia, que le comunicó la decisión de interrumpir su ciclo en medio de un presente deportivo adverso.

El golpe ante el conjunto de Florencio Varela terminó de acelerar un final que ya se venía gestando por la irregular campaña del equipo, que acumulaba varios partidos sin ganar y se encontraba fuera de la zona de clasificación en el Torneo Apertura.

Ayude había asumido en un contexto complejo, tras su paso por la Reserva, y logró algunos objetivos como clasificar a instancias decisivas en la temporada anterior, pero los últimos resultados debilitaron su continuidad.

La caída reciente se sumó a otros tropiezos, entre ellos la derrota en el clásico ante Huracán, que marcó un quiebre en la confianza hacia el cuerpo técnico.

Mientras tanto, la dirigencia ya analiza posibles reemplazantes para encarar lo que resta de la temporada, en un contexto institucional delicado y con elecciones en el horizonte cercano.

El equipo quedará de manera interina bajo conducción interna hasta que se defina al nuevo entrenador, en un momento clave tanto en lo deportivo como en lo dirigencial para el club de Boedo.