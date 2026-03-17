La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su sección de comunicaciones, emitió el reporte actualizado sobre el estado de las rutas sanjuaninas para este martes 17 de marzo de 2026.

El ente recomienda a los conductores circular con extrema precaución debido a la presencia de equipos trabajando y tramos que permanecen inhabilitados por las condiciones del terreno.

El estado de las rutas en San Juan

Iglesia

RP 430: Tramo Angualasto hasta reserva Parque Nacional San Guillermo. Transitable con precaución, equipos trabajando ( EMPRESA VICUÑA )

RP 405: Tramo Rodeo-Tudcum. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 420: Tramo Angualasto-La Alfalfa. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 436: Tramo Villa Iglesia-Puntas Negras. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 436: Talacasto. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Sarmiento

RP 116: Calle Mendoza vieja. INTRANSITABLE, a la altura del badén, por embanque.

RP 351: Tramo Retamito a RN 40. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 351: Tramo Retamito a Cienaguita. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 318: Tramo Guanacache --Cañada Honda. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Calingasta

RP 12: Tramo Puente de Pachaco al km 116. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 406: Tramo Tamberías-Sorocayense. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Jáchal

RP 478: Tomas Cruz. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 471: Calle Rojas. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 477: Calle Chepes. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 494: El Fical. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Valle Fértil

RP 529: Circuito Ischigualasto. Transitable con precaución.(Salvo estación Submarino)

Camino a Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros. INTRANSITABLES , por socavones y material de arrastre.

RP 510: Tramo Baldecitos-Baldes del Rosario. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 507: Los Valencianos. Transitables con precaución, equipos trabajando.

RP 523: Tramo Va. San Agustín -La Majadita. Transitable con precaución, equipos trabajando.

RP 519: Tramo RP 507 y RP 516. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Ullum

RP 54: DESVIO .Transitable con precaución.

RP 436: Quebrada de Las Burras (puente). Transitable con precaución, por reducción de calzada .

Rawson

RP 130: Tramo Ramón Franco-Calle América-Calle 14 y Calle 17. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Pocito

RP 159: Calle 6 con intercepción RP 64 calle Chacabuco. INTRANSITABLE por hundimiento de loza en puente.

DESVÍO por calle Chacabuco a RP 155 y por esta a calle Costa Canal para retomar a RP 159 calle 6.

