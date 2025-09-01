El próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la Feria Manija, un evento dedicado a la exhibición y comercialización de objetos coleccionables y artículos retro. La cita tendrá lugar en la Plaza Ejército Argentino, situada en la intersección de las calles Urquiza y Pedro Cortinez, detrás del Auditorio Juan Victoria, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

El evento ofrece un espacio destinado a la valorización de piezas vintage, donde se podrán encontrar artículos como equipos de tecnología antigua, juguetes clásicos, material audiovisual retro, piezas numismáticas, libros antiguos y objetos de culto pop. La propuesta está orientada a coleccionistas y público general interesado en la recuperación de bienes culturales e históricos.

En cuanto al acceso, el lugar cuenta con conexión directa mediante la línea de colectivo 100-E, cuyo recorrido incluye parada en la plaza. Alternativamente, las líneas 122, 125, 126, 127, 142 y 405 permiten el acceso a pocas cuadras del lugar.