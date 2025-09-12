San Juan se prepara para una nueva edición de la Fiesta de la Primavera y la Juventud, que tendrá lugar en el Parque de Mayo como en años anteriores. La celebración contará con un operativo especial de seguridad, propuestas deportivas y la participación de artistas sanjuaninos en el escenario principal.

El ministro de Desarrollo Humano y Familia, Carlos Platero, explicó que ya se han definido varios aspectos de la organización. “Nos reunimos con el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, y con la Secretaría de Seguridad para revisar todos los detalles del festejo. Se vallarán los accesos y habrá controles en cada esquina del parque para evitar el ingreso de alcohol u otras bebidas que puedan empañar la jornada”, señaló a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Además, adelantó que se busca generar un espacio de encuentro saludable. “Queremos que los jóvenes disfruten entre amigos y compañeros, ya sea de la primaria, secundaria o universidad. Habrá canchas de beach vóley, fútbol tenis, skatepark y un escenario con artistas netamente sanjuaninos, dando lugar a quienes no participaron el año pasado y repitiendo a los que tuvieron gran repercusión”, explicó.

Respecto a los horarios, Platero detalló: “Desde las 11 de la mañana comenzarán a llegar los primeros jóvenes para ubicarse, y a las 16 horas se abrirá el escenario principal. Las actividades culminarán cerca de las 22 para lograr una descongestión rápida. Habrá un importante despliegue de seguridad y personal de salud con equipos médicos para garantizar que todos disfruten sin inconvenientes”.

Publicidad

El funcionario también confirmó gestiones para facilitar el transporte. “Estamos trabajando con la ministra de Gobierno, Laura Palma, para habilitar la Red Tulum gratuita, como el año pasado, y así garantizar la accesibilidad desde todos los departamentos”, indicó.

Sobre las restricciones, remarcó que no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas. “El mate y las comidas están permitidos, lo único que no queremos es alcohol, porque podría arruinar una tarde que está pensada para que los jóvenes se diviertan y la pasen bien con sus compañeros”, subrayó.