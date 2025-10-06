Sociedad > Para tener en cuenta
Fin de semana largo: el feriado por el 12 de octubre será el viernes 10
POR REDACCIÓN
Los argentinos que se preguntan sobre los feriados en octubre 2025 deben tener en cuenta que el Día de la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza, originalmente previsto para el 12 de octubre, se trasladará este año al viernes 10, generando un fin de semana largo de tres días en todo el país.
La decisión fue establecida mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca optimizar los períodos de descanso extendido para los trabajadores, en línea con la nueva gestión de asuetos. De esta manera, el feriado nacional abarcará desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de actividades recreativas y fomentar el turismo interno.
Es importante remarcar que el viernes 10 de octubre será un feriado nacional, no un día no laborable, lo que implica que su cumplimiento genera efectos legales y salariales para empleadores y empleados en todo el país.
El diputado nacional Diego Santilli asumió la candidatura principal de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert. En una serie de entrevistas, aseguró que las próximas elecciones serán clave para “no volver al pasado” y llamó a los bonaerenses a participar en las urnas.