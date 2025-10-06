Los argentinos que se preguntan sobre los feriados en octubre 2025 deben tener en cuenta que el Día de la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza, originalmente previsto para el 12 de octubre, se trasladará este año al viernes 10, generando un fin de semana largo de tres días en todo el país.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca optimizar los períodos de descanso extendido para los trabajadores, en línea con la nueva gestión de asuetos. De esta manera, el feriado nacional abarcará desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de actividades recreativas y fomentar el turismo interno.

Publicidad

Es importante remarcar que el viernes 10 de octubre será un feriado nacional, no un día no laborable, lo que implica que su cumplimiento genera efectos legales y salariales para empleadores y empleados en todo el país.