En noviembre, el empleo en el sector privado de Estados Unidos disminuyó en 32.000 puestos de trabajo, marcando la mayor caída desde diciembre de 2020, según el informe publicado por ADP Research el miércoles. Este panorama genera inquietud sobre un posible deterioro acelerado del mercado laboral justo antes de la reunión clave de la Reserva Federal (Fed) para definir la política de tasas de interés.

Las industrias que más contribuyeron a esta reducción fueron la manufacturera, los servicios profesionales y empresariales, la información y la construcción. Además, esta es la cuarta vez en los últimos seis meses que el empleo privado registra una baja, una tendencia que no se observaba desde el estallido de la pandemia.

Publicidad

El informe también revela una desaceleración en el crecimiento salarial. Los trabajadores que cambiaron de empleo recibieron un aumento promedio del 6,3%, el menor desde febrero de 2021, mientras que quienes permanecieron en sus puestos actuales obtuvieron un incremento del 4,4%.

La reunión de la Fed, programada para los días 9 y 10 de diciembre, adquiere mayor relevancia debido a la escasez de datos recientes. El informe de ADP es uno de los pocos indicadores actualizados disponibles, ya que el cierre del Gobierno retrasó la publicación del informe oficial de empleo de noviembre por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Publicidad

La BLS publicará estos datos el 16 de diciembre, incluyendo además las nóminas no agrícolas de octubre. Sin embargo, la tasa de desempleo de ese mes no será reportada, ya que el prolongado cierre gubernamental impidió la recolección de datos necesarios para calcularla.

En septiembre, la economía estadounidense había creado 119.000 empleos, y la tasa de desempleo aumentó al 4,4%, su nivel más alto en cuatro años, quedando apenas a 0,1 puntos del límite que la Fed considera como techo tolerable para esta variable.