La décima edición del premio San Juan Escribe vivió este miércoles una de sus jornadas más emotivas. En un acto colmado de autores, familias, docentes, referentes de la cultura y autoridades provinciales, se celebró el cierre de un certamen que, después de años, ya se ha transformado en uno de los hitos literarios más importantes del territorio sanjuanino.

El encuentro reunió a los finalistas de esta edición, a ganadores de años anteriores y a la comunidad que ha acompañado el crecimiento sostenido del concurso. Cada aplauso, cada mirada y cada lectura compartida reafirmaron el espíritu de San Juan Escribe: reconocer la creación local, fortalecer la palabra escrita y abrir un espacio donde la literatura se convierta en puente y memoria.

Publicidad

Autoridades provinciales participaron de la entrega de premios. Foto: DIARIO HUARPE.

En esta edición participaron las tradicionales categorías de la Sección Escritores Mayores, destinada a autores desde los 18 años, incluyendo Cuento, Novela, Poesía y Literatura Infanto-juvenil. También tuvo lugar la Sección Escritores Menores, que reúne a jóvenes de entre 10 y 17 años con las categorías Revelación Escolar y Revelación Juvenil Individual. Este año, además, se incorporó la categoría especial San Juan Escribe de Oro, un reconocimiento que celebró los diez años del certamen convocando a participantes que habían obtenido primeros o segundos premios en ediciones anteriores.

La emoción de la jornada alcanzó su punto más alto cuando se dieron a conocer los ganadores de San Juan Escribe 2025, una lista que refleja la diversidad creativa y el profundo compromiso de la comunidad literaria sanjuanina.

Publicidad

Participantes, familias y autoridades se dieron cita en el Teatro del Bicentenario. Foto: DIARIO HUARPE.

Ganadores San Juan Escribe 2025

Sección I – Escritores mayores

Categoría Cuento

• 1er lugar: La respiración mínima — Seudónimo: Laüe C. — Gustavo Nahuel Cabello

• 2do lugar: Barro, tal vez — Seudónimo: El Escaramujo — Juan Pablo Cáceres

Categoría Novela

• 1er lugar: Desierta — Seudónimo: Linda Correa Cranwell — María Luz Azcona Beltrán

• 2do lugar: 202X — Seudónimo: Fawkes — Maximiliano Martín

Publicidad

Categoría Poesía

• 1er lugar: Manual para incendiar el desierto — Seudónimo: Papel Quebrado — Pablo Sebastián Berrondo

• 2do lugar: En la rama de este dolor — Seudónimo: Simón Gauna — Pablo Daniel Díaz Ortega

Categoría Literatura Infanto-juvenil

• 1er lugar: El Holandés Errante — Seudónimo: Malatesta — Matías Andrés Poblete Olivares

• 2do lugar: Pequeños Poemas Despeinados — Seudónimo: Farolera y Begú — María Agostina Carrera y Guillermina Inés Cortéz Sarasúa

Sección II – Escritores menores

Categoría Revelación Escolar

• 1er lugar: Pacto de silencio — Seudónimo: Blue Silence — Colegio Dr. Bernardo A. Houssay

Categoría Revelación Juvenil Individual

• 1er lugar: Historia de un amor — Seudónimo: Gringo — Luis Carpino Ortíz

Sección III – San Juan Escribe de Oro

Categoría Escritores de Oro

• 1er lugar: Voces que — Seudónimo: Voci Ricamate — Adriana Estela Luna