En la llegada de la Navidad, la tradición de regalar juguetes a los niños se ve afectada en Argentina por los elevados precios locales, que superan ampliamente a los de países vecinos en Latinoamérica. Este año, los costos en el país son hasta un 75% más altos debido a una combinación de inflación acumulada, dificultades para importar, altos costos logísticos y problemas cambiarios.

Los consumidores argentinos perciben que los mismos juguetes que se promocionan en redes sociales o catálogos internacionales llegan a las tiendas locales con precios que pueden duplicar los valores observados en otras naciones de la región.

Argentina encabeza la lista regional de precios más elevados en juguetes, tanto en artículos importados como en algunos productos nacionales que requieren insumos externos. Por ejemplo, un set de bloques de construcción cuesta en promedio $50.000 en Argentina, mientras que en Chile o México ronda los $25.000, marcando un aumento del 50%. En otro caso, un muñeco transformable se vende a $60.000 en Argentina, frente a los $15.000 en México y $20.000 en Chile, lo que representa una diferencia del 75%.

Asimismo, una muñeca tiene un precio local de $50.000, mientras que en Brasil se ofrece a $35.000, y los patines llegan a $87.000 en el mercado argentino, superando en un 42% los $50.000 de los países vecinos.

Ante este panorama, el Gobierno nacional decidió intervenir para mitigar el impacto en el bolsillo de las familias. En diciembre de 2025, se redujeron los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, que incluyen triciclos, bloques de construcción, muñecos y patinetas.

La carga impositiva bajó del 35% al 20%, una disminución significativa tras más de una década sin modificaciones en estos gravámenes, que el Ejecutivo calificó como “arbitrarios”.

El propósito de esta medida es aliviar el precio final antes de la temporada alta de ventas navideñas, ampliar la oferta de productos importados y fomentar la competencia en el mercado local, lo que podría presionar a los comercios a ajustar sus precios.

Al equiparar los aranceles con los del Mercosur, las autoridades buscan eliminar sobrecostos que distorsionan los valores y desalientan el consumo en un contexto económico ya complicado para muchas familias argentinas.