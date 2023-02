Más de 80 mil personas estuvieron presentes en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, quienes recorrieron la feria temática y disfrutaron de los espectáculos de artistas sanjuaninos y nacionales. Sin embargo, cientos de lectores de DIARIO HUARPE expresaron su malestar por el maltrato y los valores que pidieron algunos de los “trapitos” que se hicieron presentes en las adyacencias al predio Costanera durante la primera noche de la edición 2023.

Según las palabras de quienes se trasladaron hasta el departamento Chimbas para vivir la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol, el trato de algunos “trapitos” no fue bueno cuando descendieron de sus vehículos. Así lo comentó Jorge, quien fue acompañado con su hijo, y vivió una desagradable situación cuando estacionó frente al predio.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“No pude llegar al estacionamiento principal y lo hice atrás del predio. Terminé de bajarme y un tipo me increpó preguntando de mala manera ‘¿Quién iba a pagar?’ Eso me molestó y llamé a un policía para consultar si yo tenía la obligación de pagarle. El efectivo respondió que no era necesario y se fue a seguir con su trabajo. A continuación el “trapito” me amenazó y afirmó que yo no sabía con quién me estaba metiendo”, expresó.

El hombre confesó que no tenía problemas en abonar un valor monetario, sino fuera por la forma en la que el “trapito” decidió increparlo. “A la salida de la fiesta tuve temor de encontrarme con el auto dañado por la forma violenta con la que me había amenazado este hombre”, agregó.

En tanto, otros lectores se quejaron por el dinero que pedían las “playas de estacionamiento” que se habían formado en el lateral de calle Bonduelle. La mayoría de ellos coincidieron que estacionar el vehículo en estos lugares costaba arriba de $500.

Cabe destacar que el predio cuenta con estacionamiento, hasta agotar la capacidad dispuesta. La mayor parte de este espacio es ocupado desde temprana hora y quienes llegan después de las 21 deben buscar estacionamiento por las calles más cercanas al predio Costanera.