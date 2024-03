El fiscal de Delitos Especiales, Iván Grassi, apoyó la desestimación de la denuncia hacia el exintendente de Jáchal y actual diputado, Miguel Vega, por supuesta malversación de fondos del fondo anticíclico. Según indica el dictamen, el Poder Judicial debe “evitar involucrarse en prácticas ajenas a las funciones que le son propias respetando las potestades de otros órganos de contralor del Estado”, haciendo referencia al Tribunal de Cuentas. Esto, después de que el denunciante Jorge Morales pidiera que se reviera la decisión original.

Morales solicitó, luego de que el fiscal Gastón Salvio desestimara la denuncia contra Vega, que un superior realizase una revisión. Finalmente, Grassi confirmó que no hará lugar a la petición del excandidato a diputado departamental, debido a que la auditoría del Tribunal de Cuentas confirma que no hubo pruebas para ratificar que “los fondos afectados hubieran sido aplicados indebidamente modificando el destino y asignación específica contemplados en la norma de creación del fondo anticíclico, por ello el delito de malversación, al menos en esta instancia no resulta verosímil”.

En este contexto, Grassi plantea en el escrito que la Justicia no puede involucrarse en acciones que le son ajenas a sus funciones.

“En el caso se han vinculado emitiendo opinión favorable respecto a la correcta ejecución del gasto público, independientemente de la valoración que pudiere hacerse por razones de oportunidad mérito y conveniencia”, indica.

Cabe aclarar que, con esta decisión, Morales ya no tiene instancias para continuar con la denuncia.

La denuncia

Morales denunció una supuesta malversación del fondo anticíclico por un total de $371 millones. Los indicados fueron Vega, pero también los funcionarios municipales Máximo Páez, Rubén Rueda y Marcelo Muriel del área de Hacienda.

La denuncia fue desestimada por Salvio. El fiscal desoyó las advertencias del Ejecutivo actual de que no contaban con toda la información financiera y decidió no pedir los informes al Banco Nación.