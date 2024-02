El fiscal de la UFI N.º 2, Gastón Salvio, decidió la semana pasada desestimar la denuncia de corrupción contra el exintendente de Jáchal y actual diputado, Miguel Vega. Ahora, antes de cumplirse el plazo de tres días hábiles establecidos por la ley, el denunciante Jorge Morales presentó un escrito para que se cumpla con el artículo N.º 337 de Control de Decisión Fiscal. Es decir, solicitó ante la Justicia que un superior del fiscal controle la decisión y, en caso de considerarlo necesario, continúe con la investigación por el supuesto faltante de $371 millones del fondo anticíclico.

Salvio resolvió desestimar la denuncia basada en la investigación del Tribunal de Cuentas, presidido actualmente por Pablo García Nieto. Según indicó en la fundamentación de la decisión, no es que Vega no haya informado sobre el destino del millonario monto, sino que esta información no satisface la expectativa de los denunciantes. El problema es que el fiscal no pidió los movimientos ni del Banco Nación ni del San Juan y solo se quedó con la averiguación del organismo controlador. Morales tomó esta situación para fundamentar el pedido de revisión.

Es que, según indica en el escrito de solicitud de Morales, Salvio basó sus decisiones con “total orfandad” de las pruebas y solo se basó en un “dictamen administrativo provisorio del Tribunal de Cuentas Provincial basado en un control de legalidad, excepcional, parcial y no definitivo en el manejo administrativo de los recursos que forman el fondo Anticíclico Municipal sin procurar cualquier otro medio probatorio que dé mayor certeza”.

“Llama la atención el proceder del Agente Fiscal Gastón Mateo Salvio en el poco interés en la búsqueda de la verdad real en el trámite de este legajo, por la orfandad probatoria en que basa sus decisiones, no tomar todos los recaudos y medios probatorios en la investigación penal para determinar si se cometió o no un delito”, reza el escrito presentado en la UFI N.º 2.

Además, Morales calificó la desestimación de la denuncia como totalmente “parcial” y que tiene errores de aplicación del procedimiento. Por este motivo, espera que “se deje sin efecto la resolución fiscal, ordene que se continúe con la investigación penal correspondiente contra los denunciados”.

La denuncia

Morales denunció a Vega en noviembre del 2023, por un supuesto faltante de $371 millones del fondo anticíclico municipal. La primera en advertir esta situación fue la por entonces concejala de Juntos por el Cambio Analía Carrizo.